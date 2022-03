Gemeenteraad is te belangrijk om niet te gaan stemmen

Komende woensdag (en enkele stembureaus zijn ook al open op maandag en dinsdag) kan bijna heel Nederland een nieuwe gemeenteraad kiezen. Bijna, want enkele van de 344 gemeenten die ons land nog telt, hielden recent al herindelingsverkiezingen. Maar heel warm lopen we er niet voor. Waar bij de Tweede Kamerverkiezingen 75 tot 80 procent van ons naar de stembus gaat, is dat bij gemeenteraadsverkiezingen al tijden iets meer dan de helft. Vaak weten we niet op wie we moeten stemmen. De bekende landelijke politici staan niet op de kieslijsten. Sommige van de landelijke partijen doen maar in een handjevol gemeenten mee waardoor hun achterban eerder geneigd is thuis te blijven. En waar al die lokale partijen precies voor staan of wie er eigenlijk in het college of in de oppositie zitten in onze woonplaats: vaak hebben we geen idee.