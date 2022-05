Goede eerste stap van Hoekstra, dat er maar vele mogen volgen

Deze week liet Wopke Hoekstra zich voor het eerst echt gelden als minister van Buitenlandse Zaken. Op maandag hield hij een toespraak in Maastricht, op dinsdag reisde hij samen met zijn Duitse collega naar Kiev. Hoekstra zei Oekraïne Nederlandse steun toe, ook als het land na de oorlog weer moet worden opgebouwd. Hij deed geen beloften over een versnelde toetreding tot de Europese Unie. En dat is het eerlijke verhaal. Oekraïne verdient hulp, maar om EU-lid te worden moet een land niet alleen de instellingen van de rechtsstaat op orde hebben, maar ook duizenden pagina’s aan bestaande EU-wetgeving overnemen, én bereid zijn flink wat van zijn soevereiniteit te delen. Geen van drieën zijn vanzelfsprekend in een land dat juist zo hevig voor zijn soevereiniteit aan het vechten is.

Ook maandag in Maastricht sprak de minister klare taal. Over de geschiedvervalsing door Poetin, over de oorlog als strijd tussen autocratie en democratie, en als wake up call. Maar laten we ook niet overdrijven: hij had zijn toespraak aangekondigd als ‘Onze kijk op Europa’ en dat was het natuurlijk niet. Dan verwacht je toch een diepgaander verhaal dan een scherp getoonzet college over de internationale actualiteit. Hoekstra’s gastheer, hoogleraar Europese geschiedenis Mathieu Segers, had ‘s morgens in deze krant onderstreept hoe belangrijk een completer verhaal is: ,,Niet pro- of anti-Europa, maar gewoon een eerlijker weerspiegeling van wat zich afspeelt.”

Want Nederlandse politici kunnen wel doen alsof we ons vooral teweer moeten stellen tegen wat uit Brussel komt, en vooral geen Europese vlag neerzetten bij de persconferenties van de premier, zoals ze in Parijs, Berlijn en tal van andere hoofdsteden wel doen. ,,Maar intussen ziet iedereen dat in de werkelijkheid iets anders gebeurt”, zei Segers. Laten we hopen dat dit een nieuw begin is, zo’n verhaal op 9 mei, de dag dat in Europa de geboorte van de integratie wordt herdacht. De afgelopen decennia gaf de Nederlandse overheid er nauwelijks aandacht aan, noch in s lands vergaderzalen, noch in de klaslokalen. En dat is toch een gemis voor iets dat deel uitmaakt van onze geschiedenis en van wezenlijke invloed is op onze economie en maatschappij.

