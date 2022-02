Goede ventilatie in de klas te lang genegeerd

Elk klaslokaal krijgt een CO2-meter. Wanneer die negatief uitslaat, kan de leerkracht de ramen openzetten voor betere ventilatie. Op koude winterdagen niet per se een pretje voor leerlingen, maar goede ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En scholen zijn nu eenmaal virusbroedplaatsen. Een goed initiatief, maar wel laat, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is er ineens veel meer aandacht voor ventilatie van schoolgebouwen. Prima dat het vorige kabinet daarvoor een forse zak met subsidiegeld klaarzette. Maar dat elke dag nog duizenden leerlingen in slecht geventileerde lokalen zitten, komt doordat dit probleem te lang op zijn beloop is gelaten. Weliswaar is er nu door de pandemie veel te doen om de slecht geventileerde klassen, maar het probleem speelt echt al heel veel langer. Al zeker vijftien jaar verschijnt het ene rapport na het andere over het slechte binnenklimaat op scholen. Nog te veel kinderen krijgen les in te warme lokalen met te hoge concentraties koolstofdioxide.

In 2007 publiceerde TNO al een onderzoek over de gevolgen daarvan. Wat bleek? Kinderen in slecht geventileerde lokalen waren langzamer en presteerden slechter dan hun leeftijdsgenoten in goed geventileerde klassen. Ze maakten bij het rekenen 23 procent meer fouten en bij taal 6 procent. Hoewel sindsdien de eisen aan ventilatie zijn bijgesteld, bleef een oplossing te vaak uit omdat schoolbesturen, gemeenten en de Rijksoverheid naar elkaar wezen. Nou kost het vele miljarden euro’s om alle lokalen in de 6700 basisscholen en ruim 1400 vestigingen van middelbare scholen allemaal te verbouwen. En gelukkig hoeft dat ook niet meer overal. In veel nieuwbouw is het al goed geregeld en sommige schoolbesturen namen ventilatie in het verleden wél serieus.

Maar uit onderzoek van de vorige onderwijsminister Arie Slob bleek dat ruim 2500 scholen nog niet aan de eisen van goede ventilatie voldoen. Inmiddels is het lastig die allemaal snel te verbouwen, omdat installatiebedrijven de handen vol hebben. Die schoolbesturen moeten zich achter de oren krabben. Hoe vreselijk de pandemie ook is, dat kinderen straks eindelijk overal les krijgen onder zo goed mogelijke omstandigheden is in elk geval een positief gevolg.

