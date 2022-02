Gokreclameverbod graag, maar dat lost het probleem niet op

commentaarReclamemaken is een kunst op zich. Spotjes kunnen prachtig zijn, maar ook enorme ergernis wekken. Reclame die verslaving in de hand werkt, daar kan niemand voor zijn - maar verbieden lost het gokprobleem niet op, schrijft hoofdredacteur Rennie Rijpma in dit commentaar.

In alle media - ook deze site - zien we het terug: de online gokmarkt is opengesteld in Nederland en de bedrijven die daar actief zijn, willen ons dat graag laten weten. Een stoet aan bekende Nederlanders leent zich ervoor online poker, bingo, roulette en casinospelen aan te prijzen. Het publiek en ook de politiek wordt er onderhand hoorndol van.

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar een motie aan om ‘ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen’ te verbieden. Maar toenmalig verantwoordelijk minister Sander Dekker (VVD) besloot de motie naast zich neer te leggen.

Nu de Kamer opnieuw aan de bel trekt, wil minister Franc Weerwind (D66) werk maken van het aan banden leggen van gokreclames. Dit nadat de Tweede Kamer reeds in 2016 instemde met het legaliseren van de online gokmarkt in Nederland. Dat het nog tot vorig jaar op zich liet wachten voor dit daadwerkelijk gebeurde, is het gevolg van de Eerste Kamer die veel tijd nam de wet goed te keuren.

Quote Sigaretten­re­cla­mes werden in 2002 verboden in Nederland, om maar niemand nog op het idee te brengen dat roken cool zou kunnen zijn. Die parallel kun je makkelijk naar het online gokken trekken Rennie Rijpma, Hoofdredacteur AD

Je kan je afvragen waarom parlementariërs überhaupt instemden met het vrijgeven van deze markt. Hoewel een gokje wagen leuk kan zijn en nog tamelijk onschuldig, ziet iedereen het gevaar van gokverslaving en al het leed dat daarmee gepaard gaat van mijlenver aankomen.

Maar het online speelveld is een internationaal speelveld. Zonder Nederlandse online gokmarkt is de internationale online gokmarkt nog steeds met een paar muisklikken binnen handbereik.

Dan nog is de vraag of we reclame maken voor geldverslindende en verslavende spellen moeten toestaan. Sigarettenreclames werden in 2002 verboden in Nederland, om maar niemand nog op het idee te brengen dat roken cool zou kunnen zijn.

Die parallel kun je makkelijk naar het online gokken trekken; we hoeven niemand het idee te geven dat op de online goksites gouden bergen wachten. Maar laten we niet de illusie hebben dat ons bevrijden van ergerniswekkende reclames het probleem van gokverslaving oplost.

Juist jongeren weten de weg naar de al dan niet legale online gokspelen goed te vinden. Daar is een serieuze preventieaanpak voor nodig, waar best wat reclamegeld in gestoken mag worden.

