Gotspe dat Kamerleden gedragsregels nodig hebben

commentaar De Tweede Kamer gaat vastleggen dat de leden elkaar niet mogen bedreigen. Hoe is het mogelijk dat zoiets nodig is, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

De oorlog in Oekraïne leidt tot een crisis van ongekende omvang. Oorlog in Europa, miljoenen vluchtelingen zijn op drift, voedselprijzen staan onder druk, energieprijzen gaan nu al door het dak, een recessie ligt op de loer en het kabinet moet twee maanden na zijn aantreden alle beloftes alweer bijstellen. Het is dan ook wrang dat de Tweede Kamer woensdag een groot deel van de dag besteedde aan een debat over de eigen omgangsvormen.

Toch is de aanleiding voor het debat serieus. Kamerleden van links tot rechts (en ook ministers, gemeenteraadsleden en anderen die zich mengen in het openbaar debat) hebben last van doodsbedreigingen. In een brief van Kamervoorzitter Vera Bergkamp vorige maand staat dat veiligheidsdiensten een link leggen met de toon in Kamerdebatten met bijbehorende uitingen op sociale media. Die dragen volgens de veiligheidsdiensten bij aan het ‘op scherp stellen van de maatschappelijke verhoudingen’. De Tweede Kamer wil nu in het eigen reglement van orde expliciet opnemen dat bedreigingen een reden zijn om iemand het woord te ontnemen. Het is een schande dat dat nodig is.

De volksvertegenwoordiging is het hoogste orgaan in onze democratie. Kamerleden hebben een voorbeeldfunctie. Dat een aparte regel nodig is om hen erop te wijzen dat zij zich net als iedere andere burger fatsoenlijk moeten gedragen, is een gotspe. Natuurlijk mag je niet bedreigen, beledigen of aanzetten tot geweld. Als er aparte regels nodig zijn om onze vertegenwoordigers in het parlement aan die basale omgangsvormen te herinneren, zijn we ver weg.

Het is te makkelijk om te stellen dat de Kamer alleen maar met zichzelf bezig is. Dat is niet zo. Maar er is wel echt iets scheef gegroeid. Te vaak worden debatten alleen gebruikt om de verschillen te vergroten. Om via de camera de eigen achterban op te hitsen in plaats van met elkaar in debat te gaan over het vinden van een oplossing voor de problemen waar dit land mee kampt. Juist nu we voor enorme uitdagingen staan, mogen kiezers van politici verwachten dat ze zichzelf in acht nemen. Wie regels nodig heeft om daar op gewezen te worden, kan beter een andere baan zoeken.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.