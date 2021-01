Herinneringen ophalen aan de mooie, barre winters van vroeger, als voorpret voor als-ie toch komt

Nog even ingesneeuwd worden tijdens de laatste maanden van de lockdown, dat zou mooi zijn, hè. Hoe ik erop kom? Ik las de memoires van Ariel Dorfman. Ieder z’n ding, moet u maar denken. Dorfman is een Chileense schrijver, die na de coup van Pinochet (1973) als balling de wereld over zwierf. Hij zat vier jaar in Amsterdam, geholpen door de vele Chili-comités die we in die jaren in Nederland hadden. De jaren zeventig, we leken toen soms een echt links land, minder navelstaarderig ook. Enfin, in februari 1979, nu komt het, moest Dorfmans vrouw bevallen van hun tweede kind. Ze konden het ziekenhuis bijna niet bereiken vanwege de sneeuwstorm die woedde.

Het was, vertelde Dorfman, überhaupt beestenweer, de koudste winter van de twintigste eeuw. He, dacht ik toen: die was me ontschoten. Dus ging ik ‘m even opzoeken en kwam terecht in een oud polygoonjournaal. Heerlijk. Winterjassen waren nog van wol, we reden in VW-busjes, Kevers, Eendjes en Opel Kapteins. En die stonden februari 1979 dus allemaal vast op onze snelwegen. Onder meters hoge stuifsneeuw. Vooral in de noordelijke provincies was het bar en boos, maar ook elders zuchtten we onder het weer. En niet pas in februari hè, van november tot maart duurde zo’n winter. Koud dat het was! Ijsbrekers voeren om de Waddenzee bevaarbaar te houden. Ik zag dienstplichtige militairen, jongens met lange haren onder hun baretten vandaan, zwaaien naar de camera’s; opgeroepen om de spoorlijn Leeuwarden-Groningen leeg te scheppen.

Kortom, een heerlijk oer-Nederlands plaatje. Heel het land lag plat, toch krijgt zo’n winter in de terugblik iets gemoedelijks. Ik denk eerlijk gezegd ook dat we er toen relaxter mee omgingen dan nu. Maar bewijs dat maar eens. Komen zulke winters ooit terug? Het is al januari, natte sneeuwbuitjes hebben we en een beetje nachtvorst, de langetermijnvoorspelling zegt dat februari en maart ongeveer hetzelfde worden. Terwijl zo’n lockdown de perfecte tijd is om ingesneeuwd te raken! Dus ik dacht: zullen we eens herinneringen ophalen aan de mooie, barre winters van vroeger? Als voorpret voor als-ie toch komt, of anders om een beetje bij weg te dromen. Vertel: bent u wel eens ingesneeuwd, zat u wel eens vier uur vast in een auto. Viel u diep in een wak of een pan snert met rookworst? Bent u misschien ook geboren in een ijswinter? Verdwaald op de ijsvlaktes van het Veluwemeer? Had u bevroren tenen?

