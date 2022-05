In een land dat de afvalophaal beter regelt dan de zorg voor kwetsbare kinderen is de beschaving heel ver te zoeken, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Er zijn verschillende manieren om de beschaving van een samenleving te meten. De omgang met de zwaksten is er één van. Een beschaafde samenleving zorgt goed voor wie dat niet zelfstandig kan. En precies op dat punt laat Nederland grote steken vallen. Kijk naar de jeugdzorg, een onderwerp dat inmiddels meer is dan een hoofdpijndossier.



Vandaag kwamen er opnieuw pijnlijke cijfers naar buiten. Drie op de vier kinderen die uit huis zijn geplaatst verhuizen minstens vier keer in hun jonge leven. De stichting Het Vergeten Kind deed er zelf maar onderzoek naar omdat het ministerie dit, ondanks plechtige beloftes, al drie jaar nalaat te doen.

Het gehannes met onze zwaksten is ontluisterend. We slepen hen van crisisplek naar woonzorgvoorziening en als het ene huis niet meer past moeten de tassen worden ingepakt voor een volgend adres. Een flink deel van hen hoort pas een paar uur voor vertrek dat het weer tijd is om te gaan.

In een interview met deze krant vertelde Olaf Prinsen, de nieuwe directeur van branchevereniging Jeugdzorg Nederland, onlangs hoe hij sinds zijn aantreden van de ene verbazing in de andere viel. Prinsen werkte eerder bij de vereniging van afval- en reinigingsmanagement. Hij constateerde onomwonden dat het ophalen van afval in Nederland beter is vastgelegd dan de zorg voor kwetsbare kinderen.

Het ophalen van afval is beter vastgelegd dan de zorg voor kwetsbare kinderen. Het is een zin die we hardop in ons hoofd moeten blijven herhalen.

Quote Laat onze zwaksten niet vogelvrij in dit zelf gecreëerde jeugdzorg­moe­ras

In Nederland worden 19.200 kinderen per jaar uit huis geplaatst. In de eerste helft van 2021 hadden in totaal 37.515 jeugdigen ermee te maken. Vriend en vijand is er inmiddels van doordrongen dat de zorg en ondersteuning voor kinderen en hun ouders tijdens én na die uithuisplaatsingen onvoldoende is. Met een doodeenvoudige reden: de sector is het voorbije decennium uitgekleed tot op het bot.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de problemen. Een simpele oplossing is niet voorhanden. Een noodzakelijke wel: laat onze zwaksten niet vogelvrij in dit zelf gecreëerde jeugdzorgmoeras. Want in een land dat de afvalophaal beter regelt dan de zorg voor kwetsbare kinderen is de beschaving ver te zoeken.

