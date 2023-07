Het goede nieuws: klimaatingrepen helpen

Commentaar Wanneer is het genoeg met Tata Steel?

En weer is het raak bij Tata Steel. De twee cokesgasfabrieken van het staalconcern komen per direct onder verscherpt toezicht te staan. Hoelang houden we dat bedrijf nog de hand boven het hoofd? vraagt onze chef nieuws Saskia van Westhreenen zich af.