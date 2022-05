Het keerpunt: vrijhandel of vrijheid?

Maandag gaan de Europese onderhandelingen verder over een zesde sanctiepakket tegen Rusland. Die lopen al weken en het is nog lang geen gelopen race dat de 27 landen er in twee dagen uit zijn.

Afgezien van gehannes tussen - grofweg - Hongarije en de rest ligt er een grotere kentering aan ten grondslag. Die is heel goed samen te vatten in de titel van Davos, de meerdaagse conferentie van groten der aarde die de afgelopen week plaatshad in de gelijknamige Zwitserse plaats. Het motto was: History at a turning point. De geschiedenis staat op een keerpunt.

Want zo is het.

Vrijheid

Sinds de Tweede Wereldoorlog bouwden we aan bondgenootschappen die de vrede moesten bewaren. Langzaamaan werd de economie het belangrijkste wapenfeit. Decennialang streden we voor globalisering en vrijhandel. Op die manier zou de vooruitgang ons als gebraden haantjes in de mond vliegen.

De voorbije maanden zijn we hard met de neus op de feiten gedrukt. Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo, had in Davos vijf woorden nodig om zijn boodschap samen te vatten; vrijheid is belangrijker dan vrijhandel. Jenny Ricks van Fight Inequality Alliance hekelde de westerse regeringen die ‘het neoliberale economische beleid over de houdbaarheidsdatum heen hebben gebracht’.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz opperde in Davos een nieuw soort globalisering die meer oog heeft voor duurzaamheid en voor solidariteit met armere werelddelen. Hij nodigde direct Zuid-Afrika, Senegal, India, Indonesië en Argentinië uit voor de G7-top die zijn land komende maand organiseert.

Terug naar die Europese onderhandelingen tussen 27 landen over de Russische olieboycot die maandag verder gaan. De Hongaar Victor Orbán vecht voor extra geld om dure nieuwe infrastructuur aan te leggen.

Strengere sancties tegen Rusland zullen iedereen in de portemonnee raken. Ook ons. Maar wie denkt aan de woorden van Scholtz en Stoltenberg heeft daar vrede mee. Omdat het nu alle hens aan dek is om te strijden voor gelijkheid, voor vrijheid en voor democratie. En dat is echt even belangrijker dan die strijd voor een vollere beurs.

