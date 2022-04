Het probleem is niet dat je niks meer mag zeggen ‘in dit land’. Het probleem is dat we niet meer goed naar elkaar willen luisteren, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Valt het u ook op dat juist mensen die een groot podium hebben vaak zeggen dat je niks meer mag zeggen ‘in dit land’? Dat juist zij die vaak beledigen, klagen dat mensen zo snel beledigd zijn? Johan Derksen liet er donderdagavond een sterk staaltje van zien, toen hij zich beklaagde dat hij monddood werd gemaakt door een ‘woke- en cancelcultuur’. „Er is geen plaats meer voor Johan Derksen”, zei Johan Derksen ten overstaan van 1,3 miljoen kijkers. Best een uitspraak voor iemand die al jaren op televisie is en daar avond aan avond een talkshow mocht maken. Zelfs over het stopzetten mocht hij zelf beslissen.

Maar kennelijk moeten ‘ze’ Johan hebben. Of René. Of vul maar in. Want jezelf tot slachtoffer verklaren, het grijpt om zich heen. President Trump had er ook een handje van, terwijl hij toch een van de machtigste mannen van de wereld was. Wie is toch die ‘ze’? De linkse elite? Nederland heeft al twaalf jaar een VVD-premier en een regering zonder linkse partijen. De grachtengordel? Hoeveel ‘intellectuelen’ zouden zich daar een woning kunnen veroorloven? Je mag niks meer zeggen in dit land? Er wordt meer getweet, geblogt en gepost dan ooit! Roep dat je niet ‘gehoord’ wordt en je mag met belastinggeld een omroep beginnen. Of je hem nu letterlijk ‘ongehoord’ wilt noemen of ‘zwart’.

Woke als term komt uit de VS en staat voor ‘wakker zijn’: het onrecht in de maatschappij zien en bestrijden. Woke wordt beschouwd als links. ‘Wakker’ is dan weer juist rechts, zoals in de oorspronkelijke naam van omroep WNL: Wakker Nederland. Misschien illustreert dat het probleem wel. Van alle kanten slapeloos van het eigen gelijk. Maar elkaar aan de schandpaal nagelen, de persoon aanpakken in plaats van diens mening - het ondermijnt de uitwisseling van ideeën die hoort bij een vrije samenleving. De neiging om complexe kwesties te zien in een verblindende morele zekerheid van goed of fout - dat lost die kwesties niet op. Nee, het probleem ‘in dit land’ is niet dat je niks meer mag zeggen. Het probleem is dat we niet meer goed naar elkaar willen luisteren.

