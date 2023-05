Het team van Even tot hier op de volgende coronapersconferentie, zie het wel zitten

commentaar Onze inlogmaat­schap­pij sluit mensen uit

Wie steun zoekt bij het tijdelijke Noodfonds Energie stoot vaak op een muur. Volgens bewindvoerders en ouderenorganisaties is het veel te ingewikkeld gemaakt om hulp aan te vragen waar per se een ‘app’ voor moet worden ‘gedownload’ op je telefoon. En daarmee is het noodfonds geen uitzondering. Onze inlogmaatschappij sluit mensen uit, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.