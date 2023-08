Het wordt tijd om het toezicht op influencers uit te breiden

Kamer moet juist nu niet alles controver­si­eel verklaren

In het debat over de val van het kabinet zal demissionair premier Mark Rutte maandag door alle partijen onder vuur worden genomen. Dat zijn vierde kabinet weinig voor elkaar kreeg of dat het onverantwoord is nu te stoppen terwijl er nog zoveel crises moeten worden opgelost. Allemaal iets voor te zeggen. Maar daar kan de Tweede Kamer zelf ook iets aan doen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.