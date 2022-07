Hoe meer zielen, hoe meer vreugd?

Stel dat er binnen een halfjaar ineens een nieuwe stad ter grootte van Leiden zou verrijzen, dat zou wel aanleiding zijn voor een goed gesprek, toch? Opmerkelijk dus dat de cijfers die het CBS donderdag bekendmaakte weinig losmaken. De bevolking van Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar toegenomen met netto 120.000 mensen. Inderdaad, ongeveer de omvang van Leiden, Dordrecht of Zwolle. Het gaat om het saldo van vertrekkers, binnenkomers, geboortes en mensen die overlijden. Aangezien het aantal geboortes achterbleef bij het aantal sterfgevallen, is de groei helemaal toe te schrijven aan immigratie. Vier op de 10 nieuwkomers kwamen uit Oekraïne. De aanwas is groter dan in dezelfde periode in 2019, toen van een record werd gesproken. Nederland heeft nu 17,7 miljoen inwoners.