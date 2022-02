Hoe Poetin Duitsland vandaag tot een historische stap dwong

CommentaarDe inval van Poetin in Oekraïne heeft in Duitsland tot een historische koerswijziging geleid, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Veelgehoorde vragen nadat Vladimir Poetin een oorlog in Europa ontketende, zijn: wat kunnen we doen? En als de naoorlogse orde in Europa is veranderd, wat betekent dat dan? Op beide vragen gaf de Duitse bondskanselier Scholz zondag alvast een antwoord. Een antwoord dat gerust historisch mag worden genoemd, want Duitsland breekt met het beleid dat het sinds het ontstaan van de bondsrepubliek in 1949 heeft gevoerd en sinds de hereniging met de DDR in 1990 voortzette. Het was de economische grootmacht van Europa, maar legde politiek zijn wil niet op, hield zich militair op de vlakte, stelde zich terughoudend op bij vredesoperaties, en nog deze maand sprak minister van Buitenlandse Zaken Bearbock zich uit tegen wapenleveranties. Berlijn hield ook altijd een speciale band met Moskou. Alles vanwege het Duitse verleden, dat ook bij ons na zeventig jaar nog vers in het geheugen ligt.

En dat is nu in drie dagen veranderd. Duitsland steekt nog dit jaar 100 miljard euro extra in de modernisering van zijn leger, kondigde Scholz aan. Ter vergelijking: Het normale jaarbudget ligt rond de 50 miljard. En Rusland, om eens een land te noemen, geeft per jaar zo’n 55 miljard aan defensie uit. Duitsland belooft vanaf nu ook altijd de Navo-norm te halen: 2 procent van de totale begroting naar defensie. De meeste landen zitten daar (ver) onder. Duitsland gaat wapens leveren aan Oekraïne. En om de afhankelijkheid van Russisch aardgas te verminderen, worden aan de noordkust twee terminals gebouwd voor schepen met vloeibaar aardgas.

,,De 24ste februari 2022 markeert een keerpunt in de geschiedenis van ons continent”, zei Scholz. ,,In de kern gaat het erom of macht het recht mag breken, of dat we de kracht opbrengen oorlogsstokers als Poetin een halt toe te roepen.” Hij refereerde aan de Tweede Wereldoorlog en zei dat Duitsland deze keer aan de goede kant staat. De kanselier kreeg luid applaus, ook van de oppositie. Zoals een bekende CDU-politica afgelopen week al zei: ,,Onderhandelen komt altijd op de eerste plaats, maar we moeten sterk genoeg zijn om te zorgen dat niet-onderhandelen geen optie is voor de andere partij.”

