Hoe Poetin ons helpt in de klimaatcrisis

Overstappen op duurzame energie is nu ook van strategisch belang, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Het alarmerende klimaatrapport van maandag kreeg een stuk minder aandacht dan het vorige in augustus. Best begrijpelijk: in zo’n zomermaand is er minder ander nieuws en de meeste mensen zijn inmiddels wel van het probleem doordrongen. De aarde warmt op, de gevolgen zijn rampzalig, we moeten iets doen. Niet voor niets heeft het nieuwe kabinet een recordbedrag vrijgemaakt en een speciale minister voor Klimaat benoemd. De fase van ontkenning is voorbij. Maar de oorlog in Oekraïne brengt ons naar een nieuwe fase: de energietransitie blijkt ook van strategisch belang. Het vervangen van fossiele brandstoffen door schone alternatieven, past in hetzelfde rijtje als het aanschaffen van tanks en gevechtsvliegtuigen. Het maakt ons sterker tegenover regimes die onze manier van leven slecht gezind zijn.

U heeft het de afgelopen weken allemaal wel voorbij horen komen. Hard optreden tegen het regime van Poetin kan hem ertoe brengen de gaskraan dicht te draaien, waardoor wij moeten blauwbekken of ons blauw betalen. Het westen financiert zijn oorlog door dagelijks zo’n 700 miljoen dollar over te maken voor grondstoffen. We hebben ons afhankelijk gemaakt, zijn naïef geweest, gemakzuchtig… allemaal waar. Wat te doen? Waar is ook deze uitspraak van de overleden Amerikaanse politicus John McCain: Rusland is een tankstation vermomd als land. Want wat als we nou eens stoppen met tanken?

Natuurlijk gaat dit niet van de ene dag op de andere. Zelfs niet van het ene jaar op het andere. Voor een Nederlander is het vanzelfsprekend dat de verwarming ‘s morgens aanslaat en dat de winkelschappen vol liggen. Daarachter zit een energie-infrastructuur die niet zomaar is veranderd. Een tekort aan technisch personeel en een teveel aan procedures hinderen netbeheerders nu al bij het aansluiten van fabrieken en huishoudens die op groene stroom willen overstappen. Maar we kunnen wel degelijk versnellen. Don Quichot vocht tegen windmolens. Daarmee werd bedoeld dat hij gevaren bestreed die er niet werkelijk waren. Wij worden geconfronteerd met gevaren die juist steeds meer werkelijkheid worden. Het vechten moeten wij doen mét windmolens. Dat klinkt naïef, maar bedoeld worden alle vormen van duurzame energie. Ze maken ons veiliger.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.