Hoe wrang, die winst van het energiebedrijf

‘Solide resultaten Eneco in ongekende omstandigheden’. Het stond er echt, in de annonce van een van Nederlands grootste energiebedrijven. Eneco’s omzet over 2021 steeg met 26 procent tot 5,2 miljard euro, de winst ging omhoog met 18 procent tot 572 miljoen euro.

Het is een duizelingwekkende somma geld. Leefden we in een andere tijd, dan hadden we onze wenkbrauwen amper opgetrokken. Nu is dat anders. Vorig jaar begon de gasprijs aan een stijging die zijn weerga niet kent. De aanvoer stokte, de buffers raakten op en het ene na het andere kleine energiebedrijfje viel om. Welkom Energie was er een voorbeeld van. In oktober werd dit bedrijf failliet verklaard. De 90.000 klanten dreigden zonder gas en stroom te komen te zitten.

Eneco betaalde 1,2 miljoen euro voor het failliete klantenbestand en stak hen grootmoedig de hand toe. De klanten konden overstappen - tegen betaling van de hoofdprijs. Als gebraden haantjes vlogen ze de mond van Eneco binnen. En zo droeg zelfs de overname van klanten van het failliete Welkom Energie positief bij aan de resultaten. Slechts 30 procent was assertief genoeg om zijn heil elders te zoeken. De overige 60.000 huishoudens kregen een minstens dubbel zo hoge energierekening voor de kiezen.

Quote Lara zag haar maandbe­drag stijgen van 182 naar 631 euro

Ook bestaande Eneco-klanten droegen bij aan de winst. Niet zoveel als het jaar ervoor weliswaar; het bedrijf meldt dat de winstgevendheid op dit onderdeel met 7 procent naar beneden is gegaan. ‘Als gevolg van de hogere en meer volatiele inkoopprijzen is door Eneco in 2021 minder verdiend aan consumenten en zakelijke klanten’. Maar toch.

Energiearmoede

Op de boekhoudafdeling van Eneco maken ze zich zorgen over energiearmoede. Lara, die in deze krant werd opgevoerd omdat zij haar maandbedrag zag stijgen van 182 naar 631 euro, zal daar het hare van denken. Net als Tom (wiens rekening steeg van 186 naar 479 euro) en Eric (van 207 naar 569 euro).

Per 1 maart biedt Eneco hen lagere tarieven aan. Maar Lara, Tom, Eric en vele anderen hebben best reden om boos te zijn. Niet eens op de boekhouders van Eneco. Wel op de uitverkoop van nutsbedrijven die kort na de eeuwwisseling in gang is gezet. Want dit is precies waarvoor destijds werd gewaarschuwd.

