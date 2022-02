Hoge energierekening is écht een probleem

De hoge energierekening is een zorg in heel veel huishoudens. De overheid kan niet geld blijven uitgeven, maar veel gezinnen verdienen extra steun, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

Het CBS voorspelt dat de rekening bijna verdubbelt ten opzichte van vorig jaar. En hoewel onzeker is of de rest van het jaar de gasprijzen ook zo hoog blijven en het per huishouden verschilt (sommigen wonen in een goed geïsoleerd huis en hebben hun gasprijs in het verleden voor langere tijd vastgelegd), zullen de meesten dit jaar fors dieper in de buidel moeten tasten. En niet iedereen kan dat.

Het kabinet heeft daarom de energiebelasting voor dit jaar met gemiddeld 400 euro verlaagd. Ook krijgen zo’n 800.000 huishoudens met een laag inkomen 200 euro uitgekeerd via hun gemeente. Komend voorjaar besluit het kabinet of er nog meer moet gebeuren om de koopkracht van burgers op peil te houden. Maar, zo gaf minister Sigrid Kaag van Financiën vrijdag al aan, het is niet mogelijk om niemand er dit jaar op achteruit te laten gaan. Het kwam haar op de nodige kritiek te staan, maar helaas heeft ze natuurlijk gelijk. Ook de prijzen in supermarkten en aan benzinepompen zijn gestegen. De overheid kan nooit de inflatie voor iedereen compenseren. Dat zou betekenen dat iedereen er geld bij moeten krijgen en iemand moet dat geld ook weer opbrengen. Helaas doen veel politieke partijen alsof hun neus bloedt. In debatten wordt het kabinet vooral opgejaagd nóg meer geld uit te geven dan het nu al doet. Zo eist een meerderheid in de Eerste Kamer meer geld voor de jeugdzorg, meer geld om jongeren te compenseren die studeerden onder het leenstelsel en een hogere AOW. Waar dat geld vandaan moet komen, dat vertelt niemand er bij. Maar de overheid, dat zijn wij met zijn allen. Dus het kan niet anders dan dat de rekening daarvoor bij ons wordt neergelegd.

Neemt niet weg dat de energierekening echt een schrijnend probleem is voor veel huishoudens. Zolang de gasprijs zo hoog blijft, is een nog lagere energiebelasting op zijn plaats. Maar we kunnen niet op de pof blijven leven, dus we zullen ook moeten accepteren dat er dan elders minder geld naartoe gaat.

