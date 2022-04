Hoger salaris lost het lerarentekort niet op

Bijna een miljard euro per jaar trekt het kabinet uit om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met de salarissen van leraren op middelbare scholen. Basisschoolleraren gaan er de komende jaren met gemiddeld 10 procent op vooruit, dat is zo’n 5300 euro per jaar extra voor wie voltijds werkt. In een periode dat er overal schreeuwende tekorten zijn aan personeel, zal dit scholen helpen om leraren vast te houden die een andere carrière overwegen. Maar het lerarentekort is er niet mee opgelost. We stevenen in 2024 af op een tekort van een kleine 5000 voltijdsbanen op basisscholen. Vooral in de Randstad is de nood hoog. Juist nu er te veel kinderen van school komen die onvoldoende kunnen rekenen, lezen en schrijven, is het belangrijk dat we inzetten op meer en vooral betere leraren.