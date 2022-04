Hou alsjeblieft op met dat ‘nieuwe bestuurscultuur’

Zeg niet ‘nieuwe bestuurscultuur’, zeg gewoon de waarheid, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar na het debat over de mondkapjesdeal.

Natuurlijk hebben lezers gelijk als ze de krant erop wijzen dat Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis keihard heeft gewerkt. En dat er wel belangrijkere dingen in de wereld zijn dan die mondkapjesdeal. Daar kan nog aan worden toegevoegd: dat de Tweede Kamer destijds zelf het kabinet voortdurend aanspoorde om in de jacht op beschermingsmiddelen buiten de gebaande paden te gaan. Dat ook Pieter Omtzigt ondernemer, mediapersoonlijkheid en CDA-lid Sywert van Lienden naar voren duwde. En dat, laten we dat vooral niet vergeten, de grote boosdoeners hier allereerst Van Lienden en zijn kompanen zelf zijn. Minister de Jonge heeft zich door hen laten naaien, net als Coolblue, KLM, Rabobank, en wij van de media die Van Lienden een podium gaven.

Voor zijn appjes hoeft De Jonge zich niet te schamen. Wel had hij gewoon moeten zeggen hoe het zat toen hij er herhaaldelijk naar werd gevraagd. In plaats daarvan hield de minister vol, zelfs donderdag in het Kamerdebat nog, dat hij geen bemoeienis met de besluitvorming had gehad. En dat is wél fout. De volksvertegenwoordiging kan het kabinet alleen controleren als ze juist en tijdig wordt geïnformeerd. Tijdig was het ook weer niet deze keer. Pas één dag voor een debat werden alsnog honderden app-conversaties naar de Kamer gestuurd. Het getuigt allemaal niet van die veelbesproken nieuwe bestuurscultuur.

Dus alsjeblieft, laten we dat woord nooit meer in de mond nemen. De meeste mensen kunnen het toch al niet meer horen. Zeg niet: nieuwe bestuurs…, zeg de waarheid. Denk niet aan beeldvorming, geef het goede voorbeeld. Beeldvorming is de reden dat De Jonge zijn ambtenaren aanspoorde om met ‘Sywert’ te gaan praten. Beeldvorming is de reden dat hij er niets meer mee te maken wilde hebben toen het misging. Beeldvorming is de reden dat Kamerleden die hem nu hard aanpakken, hun eigen rol graag vergeten. Bestuurs…. beeldvor….. Hou er mee op! Politiek is: problemen in het land oplossen met inachtneming van de belangentegenstellingen die er nu eenmaal zijn. Doe je werk, doe je best, wees eerlijk over je fouten, elk mens snapt dat.

