Hugo mag het best eens een keer verkeerd hebben gedaan, we maken allemaal fouten

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 104. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik was vast niet de enige die met de vinger op het kleurenschema van de vaccinatiestrategie zat te zoeken naar de eigen reddingsboei. Wanneer ben ik aan de beurt? Viel nog niet mee. Er is een categorie met medische indicatie, maar die loopt van 18 tot 60. Ik heb een medische indicatie, maar ben ouder dan 60. Bestaat niet, die categorie. Nou ja, ik sluit me maar aan bij de groep: thuiswonenden van 60 tot 75 jaar. Vind ik geen lekkere groep, trouwens. Thuiswonend klinkt heel erg als ‘nog net thuiswonend’. Aan het voorportaal van?

BioNTecht/Pfizer krijgen we volgens het schema. Ook informatie waar ik weinig mee kan, om eerlijk te zijn. Weet u de fabrikant van het griepvaccin dat vorig jaar in uw arm werd gezet? Van het jaar daarvoor? Had het u geholpen als u dat wist? Had u ‘m geweigerd?

Ik heb de afgelopen maanden veel over vaccins gelezen, maar ik durf niet meer te zeggen wat ik van elk ervan moet vinden. Daar hebben we artsen en andere specialisten voor. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee, al die informatie over vaccins en of ze nou morgen komen of toch vrijdag, oh nee, volgende week, en he jammer, het wordt misschien toch maart, kan ook april zijn.

Ik merk het wel. Ik wil ook niet dat Hugo de Jonge bij de kerstboom denkt: misschien had ik het toch allemaal een beetje anders moeten doen. Hij mag het best eens een keer verkeerd hebben gedaan, we maken allemaal fouten. Maar hij hoeft het me niet meer te vertellen. Ik ben klaar met dat gemiezemuis en iets zeggen en naar de Tweede Kamer moeten komen om het allemaal nog eens uit te leggen aan de oppositie, die het waarschijnlijk zelf ook niet beter had gedaan. Ik ben het helemaal eens met hoogleraar meneer Boin, die het ‘belachelijk’ noemt dat er coronadebatten zijn omdat nu ‘elke seconde’ telt en de minister wel wat belangrijkers te doen heeft. Als je ‘m toch niet wegstuurt, laat Hugo de Jong en alle medici van Nederland dan gewoon hun werk doen.

Niets meer veranderen in die schema’s, de experts die die dingen moeten keuren hun werk laten doen. Een beetje vertrouwen tonen. Ik zeg: kom maar op. Pfizer of Aztra Seneca, wie ‘m zet, wat-ie kost? Niet belangrijk. Snelheid wel. Maar wie meer haast heeft dan ik mag voor, hoor.