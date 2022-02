Hulde aan Ireen, Irene, Suzanne en al die duizenden vrijwilligers achter hen

Geniet van de Olympische Spelen en sta even stil bij de tienduizenden vrijwilligers die in Nederland de sport draaiende houden, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Dit weekend gaan er in alle vroegte weer tienduizenden ouders op stap, om als ‘rij-ouder’ hun jonge kinderen naar een uitwedstrijd te brengen. Nog eens tienduizenden Nederlanders gaan de kleedkamers gereedmaken, bardienst draaien of offeren zich op als scheidsrechter. Ze zouden misschien liever nog even de krant lezen met een kopje koffie, maar ja, iemand moet het doen.

In Peking zijn de olympische sporters van TeamNL ondertussen alweer begonnen aan hun nieuwe dag. Geniet u er ook zo van? Niet alleen van de prestaties, al zijn die bewonderenswaardig, maar ook van de reacties erna. De oprechte emotie van Ireen Wüst. De vrolijke kracht van Kjeld Nuis. De ontwapenende uitroep van Irene Schouten tegen haar verloofde: ,,Hé moppie, ik ben nu even een interview aan het geven aan de NOS.” Wat een topsporters zijn dit. Sporters en toppers.

Het een heeft met het ander te maken. Natuurlijk, de geleverde prestaties zijn geheel toe te schrijven aan de atleten zelf en hun coaches. Maar niemand wordt als topsporter geboren. Je kunt het talent wel hebben, maar zitten ook de omstandigheden mee? Het kan gebeuren dat je vader ook al schaatser was, zoals bij Sven Kramer. Of autocoureur, zoals bij Max Verstappen. Of in elk geval topsport beoefende, zoals de vader van Suzanne Schulting, die profvoetballer bij Heerenveen was.

Maar typerender zijn de ouders van Jutta Leerdam, hardwerkende mensen met een tomatenkwekerij in het Westland. En een dochter dus die op jonge leeftijd al hobby’s had die ook van hen veel vroegen. ,,Het is regelmatig voorgekomen dat ik Jutta ophaalde van de ijsbaan, ze zich moest verkleden in de auto, onderweg naar hockeytraining”, vertelde Ruud Leerdam in deze krant. ,,Wij hebben altijd het gevoel gehad dat we haar talent moesten stimuleren. Alleen als we er zelf ook veel tijd in zouden steken, kon het groeien.”

In Nederland krijgen veel kinderen de gelegenheid lekker te sporten. Sommigen worden worden heel goed, een enkeling zelfs olympisch kampioen. Maar allemaal kregen ze de kans om met plezier te spelen. Door de inzet van al die ouders en vrijwilligers. Dank u wel. Je zou kunnen zeggen: u bent allemaal TeamNL.

