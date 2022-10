Iets meer deemoed over Qatar zou Nederland niet misstaan

Luxetaks op drinkwater raakt vooral lagere inkomens

Een ‘luxetaks’ voor drinkwater. Het klinkt logisch verspilling van kostbaar drinkwater extra te belasten. We moeten immers dringend leren zuiniger om te gaan met water. Maar een taks is wel de makkelijkste oplossing, terwijl de bron van het probleem te langzaam wordt aangepakt, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

16 augustus