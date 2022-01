Jammer, zijn we toch te laat begonnen met die energietransitie

commentaarOverstappen op andere energiebronnen is een revolutie, daar is echt meer voor nodig dan geld en losse goedbedoelde plannen, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Je zult als bedrijf, als gemeente of als burger maar eindelijk dat goede voornemen in de praktijk brengen en over willen stappen op groene energie. Om dan te horen dat je moet wachten. Het elektriciteitsnet kan het niet aan. Dit weekend stond er een ontluisterend stuk over op deze site. En het is al vaker onder de aandacht gebracht: De bouw van windmolens en het plaatsen van zonnepanelen gaat inmiddels veel sneller dan het trekken van de nodige kabels. De energietransitie, die nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan, wordt er ernstig door vertraagd.

Helaas, het moet hier gezegd worden: dat krijg je ervan als je te laat begint. Als je, zoals Mark Rutte tijdens een verkiezingscampagne in 2019, vooral onderstreept dat we niet terug willen naar de tijd van de zwart-witfoto en wel moeten kunnen blijven barbecueën. Met alle respect voor de onmiskenbare kwaliteiten van onze premier: de energietransitie gaat juist over moderniseren, en niet over barbecueën. Een visie en regie van de overheid, dat is waar de netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor onze stroomvoorziening al tijden om vragen. Verdient een ziekenhuis voorrang boven een datacenter? Moeten de procedures echt zes jaar duren of kan het korter? Misschien tijd voor crisisaanpak, in de eerste maanden van corona werkte het ook.

Enorme klus

Aan het geld hoeft het niet meer te liggen, het nieuwe kabinet heeft een enorm bedrag ter beschikking gesteld. Aan de nieuwe minister van Klimaat de taak - en de eer - om te zorgen dat het goed wordt besteed. Dat is niet vanzelfsprekend. Nederland heeft eerder de hybride Mitsubishi Outlander gesubsidieerd. Mooie auto, maar hij rijdt wel vooral op benzine. Voor 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het gas af, besloot Rutte III. Een enorme klus, terwijl de tien meest vervuilende bedrijven helpen over te stappen véél meer klimaatwinst zou opleveren. Groningen versneld dicht? Begrijpelijk, maar nu wordt er wel weer meer op kolen gestookt. Fossiele brandstoffen hebben ons in tweehonderd jaar ongekende welvaart gebracht, en een reusachtig klimaatprobleem. Overstappen op andere energiebronnen is een revolutie, daar is echt meer voor nodig dan veel geld en losse plannen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder al onze video’s over klimaatverandering: