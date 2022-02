Je zult maar 15 zijn en in Rusland gecoacht worden

Niet haar leeftijd is het probleem, het is de begeleiding die ze krijgt, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar over kunstrijdster Kamila Valieva.

Topsport is een harde wereld, omdat sport nu eenmaal letterlijk een kwestie is van anderen verslaan. De weg naar succes is zwaar en 99 procent haakt af. Is dit een cultuur die bij kinderen past? Die vraag zal velen bezighouden na het zien van de dramatische kür van de 15-jarige Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Hoewel er in december sporen van prestatie bevorderende middelen bij haar zijn gevonden, mocht ze na dagenlang gesoebat toch meedoen aan de finale. Zij behoort tot de wereldtop. Maar kennelijk bevangen door de spanning viel en struikelde ze. Haar coach zei direct na afloop bits: ,,Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit! Na de axel gaf je het uit handen!”

Quote Kan een kind opboksen tegen de macht van de volwassen trainer

Kan een kind opboksen tegen de macht van de volwassen trainer? Tegen de verwachtingen van een land? En zouden de internationale sportbonden zich daar niet meer bewust van moeten zijn? Of is het stellen van leeftijdsgrenzen arbitrair? En is het leeftijdsdiscriminatie om een jong talent uit te sluiten van deelname? Venus Williams was er op haar veertiende klaar voor. Lionel Messi debuteerde bij Barcelona op zijn zestiende. Zestien was ook de Utrechtse Keet Oldenbeuving toen ze afgelopen zomer Nederland vertegenwoordigde op de Spelen in Tokio. Topsport op jonge leeftijd heeft voor- en nadelen, daar zijn genoeg studies over.

Maar Kamila Valieva is slachtoffer van haar leeftijd, maar veel meer is ze slachtoffer van het Russische systeem om prestaties te bevorderen. Rusland was als land wegens dopingschandalen al niet welkom op de Spelen. Er is een uitzondering bedacht voor Russische atleten zonder ‘verleden’. Zolang die nog op de oude vertrouwde manier worden ‘begeleid’, is dát nog wel een discussie waard. Laten we intussen de mooie momenten van de afgelopen twee weken koesteren. De prestaties, én de sportiviteit. Neem de Duitse Daniela Maier. Zij eindigde als vierde op het onderdeel ski cross, maar kreeg direct na de finish het brons toegewezen. Haar Zwitserse rivaal zou haar hebben gehinderd. ,,Nee, nee, dat klopt niet, het was niet haar schuld!”, riep ze meteen. Eerlijk sporten, dát is een applaus waard.

