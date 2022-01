Kamer, fileer het kabinet - maar laat de hakbijl thuis

Dinsdag en woensdag debatteert de Tweede Kamer over het regeerakkoord. Een mooie gelegenheid voor de volksvertegenwoordiging om te laten zien dat politiek gaat over keuzes - de middelen zijn nu eenmaal niet onbeperkt - en het nieuwe kabinet daarover kritisch te bevragen. Die ongekende hoeveelheid miljarden die Rutte IV wil uitgeven, wordt daarmee de last gelegd bij de toekomstige generaties? Of worden ze juist besteed ten bate van hen? En is meer geld wel het antwoord, of drijft het vooral de prijs van schaars personeel op? Er zijn talloze redenen voor een inhoudelijk debat.

Maar zal dat er van komen? Bij het debat aan het eind van de formatie ging het meteen over ‘het mes in de rug van de zorg’. De oppositie - niet alleen de PVV, maar ook de SP, PvdA en GroenLinks - ging er keihard in. Terwijl het nieuwe kabinet de komende periode de zorg niet in de rug steekt, er zelfs niet in gaat snijden, maar er juist extra geld aan besteedt.

Quote Helaas heeft Wouter Koolmees gelijk. En had hij het maar over Twitter Hans Nijenhuis

Vertrekkend minister Koolmees zei zaterdag over zijn afscheid in de Volkskrant: ‘Het speelt mee dat ik af en toe een beetje sip word over de politieke cultuur, het gebrek aan nuance, de compromisloosheid, de beperkte vrijheid om openlijk te kunnen delibereren zonder dat je kop er meteen wordt afgehakt. Ik heb debatten gehad waarvan ik dacht: gadverdamme, dit gaat hard op hard, op de persoon, niet gericht op samenwerking of oplossingen, maar op de leukste quote voor sociale media en het stukje in de krant.’

Helaas heeft hij gelijk. En had hij het maar over Twitter. Het gaat over ons hoogste democratische orgaan. Nederland heeft nu een nieuw kabinet dat voor het eerst voor de helft uit vrouwen bestaat. Waarin mensen zitten met een migratieachtergrond (en een glanzende carrière). Mensen ook van wie je vroeger zei, als je ze op televisie zag: was die maar minister! Nou, enkelen zijn dat nu. In de meeste landen van de wereld kan de volksvertegenwoordiging - als die er al is - er slechts van dromen. Wees er een beetje zuinig op. Je hoeft elkaars politieke opvattingen niet te delen om elkaar met respect te behandelen.