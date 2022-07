Kamerleden kunnen voorbeeld nemen aan de ouders van Jouke

commentaar Ook telefoon­ver­keer hoort controleer­baar te zijn

Mark Rutte woont al bijna dertig jaar in hetzelfde appartement, zweert nog bij zijn oude Saab en gebruikte tot voor kort nog een ouderwetse mobiele telefoon waarmee hij niet op internet kon. Onlangs moest hij een nieuwe televisie kopen, omdat zijn oude beeldbuis het moderne tv-signaal niet meer kon verwerken. Het is juist die hang naar ‘alles bij het oude laten’ die Rutte nu in de problemen brengt, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

18 mei