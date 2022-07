Keep calm en wacht nog even

Engelsen staan erom bekend dat ze kunnen afzien. Geen Engels meisje trekt bij het uitgaan op een novemberavond een jas aan. Stoïcijns in de rij staan is tot kunst verheven. Het in 1939 geïntroduceerde ‘Keep calm and carry on’ geldt zo’n beetje als nationaal motto. Maar de afgelopen dagen was het bij de Kanaaltunnel lastig om kalm te blijven. Van doorgaan was helaas ook geen sprake. De wachttijden voor de grens met de Europese Unie liepen zo op dat gezinnen de nacht in hun auto moesten doorbrengen. De tabloids richtten hun woede op de Franse douane, die de Britten zou willen pesten voor hun Brexit. Maar ze kunnen beter hun eigen berichtgeving nog eens teruglezen.