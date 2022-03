Kijk naar Rusland, tel je zegeningen en ga stemmen

Over een ruime week mag het merendeel van Nederland naar de stembus. De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. De borden en affiches kleuren de straten. Her en der is een debatavond, op de markt staan folderaars. Voor de rest lijkt het verkiezingsgeweld een beetje onder te sneeuwen onder de geopolitieke dreigingen aan de Oost-Europese grens.

Nu zijn gemeenteraadsverkiezingen in Nederland nooit immens populair geweest. In 1986 was er een opkomstpiek van 73 procent. Daarna ging het percentage gestaag achteruit. Bij de laatste grote editie van 2018 ging 55 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. Anders gezegd: bijna de helft bleef thuis.

Juist deze dagen mogen we nooit vergeten wanneer Poetin-criticus Aleksy Navalny werd vergiftigd. Dat was medio september 2020. Navalny was op tournee in Novosibirsk voor de lokale en regionale verkiezingen. Zeg maar: op weg naar een vergaderzaaltje in Groningen. Navalny overleefde zijn vergiftiging ternauwernood. Dagen later kwam hij bij uit een coma in een Berlijns ziekenhuis.

Die verkiezingen van 13 september 2020 werden ‘gewonnen’ door Poetins partij Verenigd Rusland. De oppositie van Navalny en consorten zat hem in sommige regio’s danig in de weg. Dat was voor het laatst. Sindsdien haalde Poetin de teugels almaar steviger aan. Navalny zit inmiddels achter slot en grendel. Heel Oekraïne beeft. En in Moskou is de situatie al zo bedreigend geworden dat buitenlandse correspondenten het land ontvluchten. Hen hangt net als Navalny een gevangenisstraf van 15 jaar boven het hoofd.

Wie terugdenkt aan die bewuste verkiezingstournee in Novosibirsk beseft wat een zegen het is dat politici van welke kleur dan ook hier vandaag vrijelijk folders mogen staan uitdelen op de markt. Een goed moment om als kiezers straks een bedankje brengen. Gewoon, door te gaan stemmen. En onderwijl een kruisje te slaan voor Navalny en die miljoenen die dit voorrecht niet hebben.

