Koester de mens achter het loket, zij verzinnen de regels niet maar maken er nog het beste van

Dit is een ode aan de man achter het loket. Of de vrouw natuurlijk. De mensen die deze week weer verzuchtingen hebben moeten aanhoren. ‘Hoe moeilijk kan het zijn?!’ ‘We moeten dit toch kunnen regelen?’ ‘Wat een bureaucratie!’ We kennen de kreten allemaal wel, slaken ze zelf misschien wel eens. Als iets niet lukt met een document. Als informatie ontbreekt op een formulier. Als een stap onduidelijk is in een procedure. De mannen en vrouwen achter de balie, achter de kassa, in het uniform, zij krijgen het te horen. Ze fungeren als gezicht van hun organisatie, al zijn ze in de praktijk vooral de handen. Al die documenten, formulieren, en procedures - zij maken ze niet. Hun leven zou zonder vast ook eenvoudiger zijn.

Hans woont nu samen met Oekraïense Masja: ‘Welcome to Holland, you are safe here’

Deze weken komen er bij de baliemedewerkers bij gemeenten in heel Nederland Oekraïense vluchtelingen langs. Die graag willen werken, soms al een baan hebben, of gewoon aan de regels willen voldoen. En daarom een bsn-nummer nodig hebben. Normaal geen taak van de gemeente, maar sinds Poetins invasie wel. De vluchtelingen brengen kinderen mee, soms aantoonbaar van henzelf, soms van een buurman die het land niet uitkwam. De baliemedewerker mag uitzoeken of dat klopt. En intussen blijven de regels veranderen. Woensdag weer liet het kabinet weten dat Oekraïners toch een asielprocedure moeten starten, ook als ze helemaal geen asiel willen. Om administratieve redenen. Het hoe en waar wordt nog uitgewerkt. De baliemedewerker krijgt alvast de vragen.

Ja, dit is een ode aan de baliemedewerker, die het allemaal in goede banen leidt. Die stempels zet en waar hij kan verlossing brengt. En het is een vraag aan onszelf. Moeten we in ons land echt proberen alle situaties in regels te vangen en elk risico uit te bannen? Voor elk individueel geval een algemeen geldende oplossing vinden? Een stelsel in stand houden van aftrekposten, toeslagen, uitzonderingen en daar weer uitzonderingen op? En schande roepen of Kamervragen stellen als er toch nog iemand tussen wal en schip valt? Natuurlijk is elke regel met goede intenties bedacht. Maar als het toch weer anders uitpakt, reageer het dan niet af op de baliemedewerkers. Koester ze. Zij zorgen dat het nog werkt.