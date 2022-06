Laat de horeca creativiteit inzetten voor goede sectorplannen

Een plekje op het terras was lang niet zo aantrekkelijk met de zon hoog aan de hemel en corona ver weg. Hoewel, het virus werkt eerder en sneller aan een comeback dan we dachten.



Toen tijdens de pandemie restaurants en cafés dicht moesten om verspreiding van het virus tegen te gaan, stonden horecaondernemers op hun achterste benen. De sector zou prima in staat zijn om de bedrijven op een veilige manier open te houden, maar de overheid stak een stokje voor het samenkomen van grote groepen mensen in één ruimte. Natuurlijk is dat een hard gelag voor mensen die graag ondernemen, maar laten we het leed niet groter maken dan het is. De overheid stelde er een enorm pakket aan steunmaatregelen tegenover en er zijn nooit zo weinig zaken failliet gegaan als tijdens de afgelopen twee coronajaren. In 2021 was het aantal faillissementen met 1536 het laagste van deze eeuw en 2020 was ook al erg rustig.