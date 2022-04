Laat die kinderen toch lekker spelen

Laat kinderen spelen! De woorden kwamen uit de mond van Felix Rottenberg, voorman van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Het waren zonder twijfel de verstandigste woorden in tijden, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Want Rottenberg maakt zich zorgen. Donderdag praat de Tweede Kamer over de kinderopvang. We kunnen al bijna raden welke ingewikkelde termen er gaan vallen. Kwaliteitsdoelen, leerdoelen, doorlopende leer- en ontwikkellijnen, de rapporten staan er vol van.

Het zegt een hoop dat nota bene de voorman van de kinderopvangorganisaties aan de bel trekt. Rottenberg heeft er reden toe. Het was de Sociaal Economische Raad (SER) die onlangs opperde dat het nuttig zou zijn om ‘kwaliteitsdoelen’ op te stellen en ‘doorlopende leerlijnen voor kinderen van 0 tot 6 jaar’. De over het algemeen hoogst gewaardeerde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) buigt zich over het opzetten van een heus onderwijsprogramma voor jonge kinderen.

Dat zou allemaal op het bordje komen van de medewerkers van de kinderopvang, een sector die al houden en keren heeft om voldoende geschoold personeel binnen te krijgen. Het nut van zo‘n gekunstelde doorlopende leerlijn is niet bewezen. Rottenberg hekelt de ‘controledwang’ op volgende generaties. Het kost een hele hoop extra administratie. En het ergste is: niemand kan aantonen dat we er betere mensen van krijgen.

Volgens de voorman is juist (buiten) spelen voor de jongsten onder ons dé essentiële voorbereiding op hun toekomst. Omdat ze door winkeltje spelen, hutten bouwen en moddersoep brouwen optimaal worden klaargestoomd voor het echte leven. Omdat spelen creatief maakt en weerbaar. Omdat spelen ieders verbeeldingskracht en zelfvertrouwen sterkt.

Rottenberg slaat de spijker op zijn kop. Kinderen moeten kinderen zijn. Op jonge leeftijd is weinig zo leerzaam als hutten bouwen of tikkertje spelen. In de terminologie van kenners: door te spelen wordt het zelflerend brein gevormd. Kinderen leren essentiële vaardigheden die ze nodig hebben om daarna te kunnen leren op school.

Albert Einstein, Johan Cruijff en Eise Eisinga smaakten in hun kleuterjaren nooit het genoegen van een doorlopende leerlijn. Toch kwamen ze er wel in het leven. Het zou fijn zijn als de Tweede Kamer daar donderdag een paar tellen bij stil durft te staan.

