Laat je niets aansmeren, ook geen mening over zonnecrème

Op naar een zonnecrèmevrije zomer? Er is niks mis met vragen stellen. Wetenschappers doen het elke dag. De vraag is of je daarna echt op zoek gaat naar een antwoord, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

‘Zonnebrandcrème werd geïntroduceerd in de jaren 60. Sindsdien is het aantal huidkankergevallen enorm gestegen.’ Laat deze zin rustig op u inwerken. Hij komt uit een online discussie nadat een bericht viraal ging van de 25-jarige rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek. ‘Tijd voor een ongevaccineerde, zonnecrèmevrije en zaadolie-loze zomer’, schreef ze op Instagram bij een foto van zichzelf op een terras. Ze zijn nog niet talrijk, de aanhangers van het zonnecrèmevrije leven, maar aanvankelijk geloofde ook bijna niemand dat Bill Gates microchips in coronavaccins verborg. Wie nu op Google intikt: ‘Is zonnebrandcrème…’ krijgt als suggesties van wat hij waarschijnlijk zoekt: ‘...schadelijk’, ‘beperkt houdbaar’, ‘slecht voor je huid’, ‘veilig’, ‘slecht voor je’. Terwijl je misschien wilde weten: Is zonnebrandcrème te koop bij Albert Heijn?

Toegegeven, het klinkt best goed, een zonnecrèmevrije zomer. Net zoiets als autovrije straat of een filevrije reis. Maar het is onzin. Zonnecrème is niet ongezond, huidkanker is ongezond, zoals dermatologen zich nu genoodzaakt voelen te zeggen. Smeren met zonnecrème beschermt tegen huidkanker. Uit de zon blijven trouwens nog veel meer. Maar die eerste zin dan? Dat is een drogredenering: er wordt een oorzakelijk verband gelegd dat er niet is. Zoiets als: ‘De opwarming van het zeewater begon na de industriële revolutie. Sindsdien is het aantal piraten enorm afgenomen.’ Dat huidkanker vaker voorkomt, is een gevolg van de toename van het aantal zonvakanties, de toename gewoon van het aantal mensen ook, en het gebruik om lekker in de zon te gaan zitten. Zonder zonnebrandcrème was het aantal huidkankergevallen nog veel harder gestegen.

Quote Vraag vooral! Het verschil zit ‘m in wat er volgt ná de vraag: Ga je onderzoe­ken of ga je twitteren?

Het zou grappig zijn, zo’n zonnebrand-relletje, ware het niet dat het staat voor iets groters. Het wantrouwen tegen de wetenschap, de overheid, de media. Zoals de satirische website De Speld dat verwoordde: ‘Krijg je kanker van zonnebrandcrème? De media zeggen van niet dus wij denken van wel.’ Ten overvloede: er is niks mis met twijfelen. Het is exact wat wetenschappers doen. We kunnen de wereld alleen maar écht doorgronden als we rekening houden met de mogelijkheid dat we het mis hebben. Dus vraag vooral! Het verschil zit ‘m in wat er volgt ná de vraag: Ga je onderzoeken of ga je twitteren?

