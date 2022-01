'Laat Rutte IV zich één ding voornemen: geen beleid zonder garanties voor een ordentelijke uitvoering’

Als het gaat om een tegemoetkoming in de kosten waar bewoners van de provincie Groningen recht op hebben omdat ze schade lijden als gevolg van de gaswinning in hun ‘achtertuin’, is een dergelijk principe uiterst discutabel. Het dwingt mensen in een onzekere en afhankelijke positie aan te sluiten in een urenlange wachtrij, in de januarikoude, en bij voorbaat is duidelijk dat de mensen die achter aansluiten achter het net zullen vissen. Het is ook niet gezegd dat degene die vooraan staat het meeste recht heeft op de subsidie of toevallig een handige Harry is die houdt van vroeg opstaan en maar een poging waagt.