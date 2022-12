Laten we China hulp aanbieden in de strijd tegen corona

Met deze aflaat gaan we de wereld niet redden

De Klimaattop in Egypte eindigt in een grote teleurstelling. We gooien er een zak geld tegenaan om arme landen te helpen met de schade van extreme droogte of overstromingen. Dat is als dweilen met de kraan open, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

