Laten we niet wéér te vroeg denken dat corona voorbij is

Deskundigen waarschuwen voor een nieuwe golf komend najaar, zoals het in 2020 en 2021 ook is gegaan. Na een redelijk zorgeloze zomerperiode werden we twee jaar achtereen overvallen door een nieuwe variant van het virus die zorgde voor een piek in het aantal besmettingen, met overvolle ziekenhuizen als gevolg. Als dat nu weer gebeurt, hebben ziekenhuizen niet ineens extra personeel dat al die extra patiënten kan opvangen.

In ziekenhuizen is het nog steeds uitermate krap, waardoor bijvoorbeeld het aantal van ruim 100.000 inhaaloperaties maar niet kleiner wordt . Het lukt domweg niet om voldoende personeel te vinden voor de zorg, zoals dat in zoveel sectoren geldt. De deskundigen waarschuwen daarom ook dat áls de pandemie weer opleeft over een paar maanden, een nieuwe lockdown dreigt om te voorkomen dat ziekenhuizen het werk niet meer aankunnen.

De Eerste Kamer moet nu beslissen over de zoveelste verlening van die tijdelijke wet. De senaat lijkt in meerderheid tegen, ook omdat sommige partijen niet allerlei draconische maatregelen boven de markt willen laten hangen als dat niet nodig is. Helaas echter, hebben we ons al meermaals laten verrassen door het coronavirus. Een tijdelijke wet is niet zaligmakend en niemand wil weer ingrijpen. Maar we kunnen maar beter voorbereid zijn. Want liever weer in augustus een mondkapjesplicht of verplichte anderhalve meter afstand dan een maand later hele bedrijfstakken dicht met nog veel ingrijpendere gevolgen.