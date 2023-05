Levering van F16's brengt volgende stap wel eng dichtbij

Over schepen van ijzer en mensen van hout

Na het ongeluk bij Voorschoten moeten we ons verplicht voelen om zoveel mogelijk veiligheidsbarrières in te bouwen op het spoor. Maar hoe veilig ook, uiteindelijk kan er altijd iets misgaan dat sterker is dan de mens, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.