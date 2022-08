Luxetaks op drinkwater raakt vooral lagere inkomens

De droogte die Europa en ons land teistert deze zomer, drukt ons weer eens met de neus op de feiten. Oogsten dreigen te mislukken, riviervaart is niet meer overal mogelijk en natuurgebieden verpieteren. De voorspelde regen deze week is niet genoeg om de problemen op te lossen. En omdat grote delen van de wereld last hebben van droogte, moeten we serieus rekening houden met duurder voedsel. Dat de overheid daarom kijkt naar hoe we verspilling van kostbaar drinkwater tegen kunnen gaan, is terecht. In veel industrietakken kan écht zuiniger met water worden omgesprongen en wie een tuin heeft, kan makkelijk een regenton gebruiken om in de zomer te sproeien.