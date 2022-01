‘Maak eindelijk werk van alternatieven in de landbouw’

Vooropgesteld: volgens toezichthouder NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) is ons voedsel veilig. De wettelijke limiet van schadelijke middelen wordt zelden overschreden, stelt zij. Er is dan ook geen reden om nu ineens geen groente en fruit meer te eten. Maar destijds is er natuurlijk niet voor niets een lijst met middelen opgesteld die we zo snel mogelijk van de markt af willen. De middelen kunnen schadelijk zijn en er is onvoldoende kennis over wat de middelen doen in combinatie met elkaar. Er wordt nog steeds gewerkt aan een methode om te kunnen beoordelen wat de gecombineerde blootstelling aan verschillende stoffen voor effecten heeft op het lichaam.

Over hoe gevaarlijk pesticiden kunnen zijn is bijvoorbeeld al jaren onrust bij mensen in regio’s waar veel sierbloementeelt plaatsvindt. Reden te meer om haast te maken met beter beleid. Zulk nieuw beleid is nog zo simpel niet. Het stoppen met alle middelen die planten beschermen tegen schimmels of andere plantenziektes kan grote gevolgen hebben, bleek onlangs uit een Europese deelstudie die waarschuwde voor productiedaling, mislukte oogsten, meer afhankelijkheid van import van voedsel van buiten Europa, hogere prijzen en lagere inkomsten voor boeren. Hoewel volksgezondheid voorop hoort te staan, kunnen die risico’s niet zo maar worden genegeerd.

Maar terwijl het nog niet gelukt is om de stoffen die we in 2009 wilden uitbannen te vervangen, is vorig jaar in Brussel afgesproken dat het aantal bestrijdingsmiddelen in de landbouw zo veel mogelijk moeten zijn uitgebannen in 2030. In plaats van regel op regel te stapelen, zou alle energie beter gaan in het nakomen van eerdere afspraken. In Nederland is de afgelopen twaalf jaar geen enkel middel van de beruchte lijst vervangen door een veiliger alternatief. Een van de redenen is dat toelating van nieuwe middelen te traag verloopt. Dat is niet uit te leggen.