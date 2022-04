Maak haast met beter onderwijs voor onze kinderen

Het staat er echt in het jongste rapport van de Onderwijsinspectie. Van de leerlingen in groep 8 van de basisschool voldoet maar 28 procent aan de normen die we stellen voor schrijven. Slechts 33 procent voldoet aan de normen om goed te kunnen rekenen. Let wel: dit zijn dus kinderen die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. Dat niet ieder kind aan de normen voldoet, is normaal. Maar de normen zijn in het onderwijs zo gesteld, dat 65 procent van de kinderen eraan zou moeten kunnen voldoen. Dat percentage wordt bij lange na niet gehaald. Ook kunnen nog te veel kinderen niet goed lezen. Schrijven, rekenen en lezen zijn de kernvaardigheden die een kind mee behoort te krijgen op de basisschool om goed voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord een ‘masterplan’ aangekondigd. Dat zou er voor de zomer moeten liggen. Hoeveel geld er voor wordt uitgetrokken, is echter nog onduidelijk. Meer geld zal ongetwijfeld helpen, maar als schoolbesturen, pabo’s en de politiek er niet van doordrongen raken dat we in Nederland te veel met randzaken in de klas bezig zijn (pabo-studenten klagen over alle knutsellessen die ze krijgen) en te weinig met de kernvaardigheden, kunnen we er miljarden tegenaan gooien, maar zijn kinderen niet geholpen.