Macron heeft gelijk maar krijgt het met moeite

Politiek moet voedingsbo­dem voor pro-Poe­tin gevoelens wegnemen

De boodschap van onze veiligheidsdiensten, is geen geruststellende: we moeten er rekening mee houden dat er aanslagen worden voorbereid op onze energievoorziening en ander vitale infrastructuur, zoals ons drinkwater. Er is alle reden om die waarschuwing serieus te nemen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.