Mag de vlag tijdens de herdenking maandag voor één dag recht?

Maandag is het 15 augustus, de dag dat in 1945 de Tweede Wereldoorlog eindigde. In Europa gaf nazi-Duitsland zich op 8 mei over. Nederland kon al drie dagen eerder de bevrijding vieren. Maar in Azië duurde de oorlog nog drie helse maanden langer. Op 15 augustus herdenken we daarom in Nederland alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Mensen met een Indische, Molukse, Hollandse, Papoease, Afrikaanse, Chinese en/of Indonesische achtergrond. Want zoals Bram Vermeulen dichtte: ‘Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.’