Mbo’ers horen thuis bij de introductieweek

Overal in studentensteden zien we ze weer deze dagen: eerstejaars die hun weg proberen te vinden in een nieuwe stad. De introductieweken zijn van start gegaan. Traditiegetrouw de eerste ontmoeting tussen student en stad. Na twee jaar digitale introducties of andersoortige beperkingen, vinden de kennismakingsweken nu weer fysiek plaats en is het, nadat de eerste onwennigheid is afgeschud, een waar feest.