Meer coulance voor studenten op zijn plek

Afschaffen van de basisbeurs in 2015 was een slecht idee. De bedenkers vonden het oneerlijk dat een kind van rijke ouders evenveel basisbeurs kreeg als een kind van arme ouders, een gedachtegang waar vooral kinderen van ouders met een middeninkomen de dupe van werden. Sindsdien moet – op kinderen uit de laagste inkomensgroepen na - iedereen zijn hele studie lenen. Weliswaar met een gunstige afbetalingsregeling en tegen lage rente, maar nu de basisbeurs in 2023 terugkeert, voelt een generatie jongeren zich terecht bekocht.

Het kabinet heeft 1 miljard euro gereserveerd om hen bijvoorbeeld een korting te geven op de studieschuld. Maar de jongeren (en ook politieke partijen als de PvdA die zelf het leenstelsel bedachten) eisen meer geld. Dat is wel wat makkelijk. Laten we niet doen alsof studenten vóór het leenstelsel geen studieschuld hadden. In 2015 was de gemiddelde studieschuld 12.400 euro. Die is opgelopen tot 15.200 euro in 2021, aldus het CBS. Wel is de totale uitstaande studieschuld in die periode verdubbeld tot een duizelingwekkende 24,4 miljard euro.