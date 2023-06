Meer geld betekent niet automatisch beter onderwijs

commentaarDe onderwijsbonden kondigen een staking aan in oktober. Er is meer geld nodig om de crisis in het onderwijs op te lossen, zeggen de bonden. Maar meer geld heeft het onderwijs de afgelopen jaren niet per se beter gemaakt, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.