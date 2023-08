Minder sneeuw daar heeft ook hier gevolgen

commentaar Met schrappen ‘cum laude’ is geen student geholpen

Wat is er mis met excelleren, verzuchtte de bekende hoogleraar ic-verpleegkunde Armand Girbes. En die verzuchting is terecht. Dat geneeskundeopleidingen goed presterende studenten niet meer de aanduiding cum laude (met lof) willen meegeven, is vooral een keuze uit armoede, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.