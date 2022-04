Nadat soldaten eerst zelf pang-pang moesten roepen, krijgen ze nu wel geld en respect dat ze verdienen

Terwijl tweeduizend kilometers oostwaarts al ruim vijftig dagen oorlog woedt, staan in Den Haag de Invictus Games op het punt van beginnen. ‘Olympische Spelen’ voor gewond geraakte militairen.

Oud-landmachtgeneraal Mart de Kruif vertelde Sven Kockelmann in zijn radioprogramma dat hij bij de editie van 2018 in Sydney met enkele collega’s nadacht over de toekomst van de Invictus Games: ,,De oorlog in Joegoslavië lag achter ons en Afghanistan liep op zijn einde. We dachten dat een langdurige vreedzame periode het karakter van de games zou veranderen. Minder fysiek gewonden en meer militairen met psychische problemen, omdat die soms pas tien, vijftien of twintig jaar na een oorlog opspelen.’’ Nu een nieuwe fysieke oorlog is uitgebroken, zullen er ook fysiek gewonde militairen blijven vallen.

Militairen zijn bereid een hoge prijs te betalen voor hun land of voor vrede. In het ultieme geval betalen ze met hun leven. Maar ook de impact van een ernstige verwonding is groot. Erna begint een heel nieuw leven.

Quote Het kwam zover dat militairen bij oefeningen zelf ‘pang-pang’ moesten roepen omdat er een munitiete­kort was

Edwin de Wolf (52) was 24 toen hij in 1994 zijn linkerbeen verloor, doordat hij op missie in Srebrenica op een landmijn stapte. ,,Ik had een negatief beeld over mezelf, zat echt in een neerwaartse spiraal en had nogal een trauma te verwerken. Mijn lijf was kapot.’’ Door te ontdekken wat hij nog wel kon en te sporten herpakte De Wolf zich. Hij won medailles op de Invictus Games. Nu is hij teammanager van Nederland en begeleidt hij de 28 Nederlandse atleten.

Geen cent voor defensie

Het aanzien van militairen liet in Nederland lang te wensen over. De sector is jarenlang met te weinig geld in stand gehouden. Het kwam zover dat militairen bij oefeningen zelf ‘pang-pang’ moesten roepen omdat er een munitietekort was. Dat getuigt van weinig respect voor mensen die bereid zijn hun leven of ledematen te geven voor onze veiligheid. De oorlog in Oekraïne heeft daar verandering in gebracht. Partijen die jarenlang geen cent overhadden voor defensie staan nu vooraan om meer middelen vrij te maken. Dat is winst.

Maar niets kan op tegen de veerkracht die militairen zelf laten zien op de Invictus Games. Dat verdient ons diepe respect en heel veel aanmoediging komende week.

