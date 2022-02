Nederland was slecht voorbereid op corona, maar hoe voorbereid ben jij?

Hoe bereid je je voor op het onvoorstelbare? In Zwitserland is voor elke Zwitser een plek in een schuilkelder, voor als er een kernoorlog uitbreekt. Dat is bij de wet verplicht en elk nieuw gebouw moet er eentje hebben. In Finland bestaat een Agentschap voor Noodvoorzieningen, dat de voorraad beschermingsmiddelen op peil houdt. Elke grote bank heeft een ‘risk manager’, die de hele dag risico’s in kaart brengt van investeringsplannen. Je kunt maar beter voorbereid zijn.

Nederland was níet goed voorbereid op de corona pandemie, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het eerste van drie rapporten over de crisis. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem somde een lange lijst met tekortkomingen op. Het is een schan… Nee, laten we even pauzeren voordat we schande roepen. In 2009 bereidde de toenmalige minister van Volksgezondheid, Ab Klink, zich wel goed voor op de Mexicaanse griep: hij kocht voor heel Nederland vaccins. De pandemie viel echter mee, en toen was dít weer een schande: Klink had belastinggeld ‘verspild’.

Voorbereiden op straks, als je nu al zo druk bent, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Demonstranten die straten blokkeren omdat er nú moet worden opgetreden tegen klimaatverandering - een boodschap die wetenschappers al langer verkondigen - kunnen niet op veel sympathie rekenen. Een keurige man als deltacommissaris Peter Glas waarschuwde in december dat in Nederland de komende jaren meer dan 800.000 woningen worden gebouwd in gebieden met risico op overstromingen en bodemdaling, en we gingen over tot de orde van de dag.

Natuurlijk moeten er lessen worden getrokken uit de coronacrisis, dus zo’n onderzoek is goed. Er zíjn ook fouten gemaakt. Maar achteraf is het makkelijk schuldigen aan te wijzen. Moeilijker is het om ons af te vragen wat we zelf eigenlijk doen. Bereiden wíj ons voor? Als morgen door een cyberaanval nergens meer met pin betaald kan worden, is er dan genoeg cash in huis? Als de stroom uitvalt, voor hoeveel dagen hebben we drinkwater? ,,Elke samenleving is drie maaltijden verwijderd van chaos”, zei Lenin al. Echt chaos is het in Nederland niet geweest. Zo bekeken heeft de overheid het deze twee jaar nog best goed gedaan.

