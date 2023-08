Nederlands succes op WK Atletiek: niet alleen talent en geluk, maar ook veel voorbereiding

Laten we hopen dat één talent van Rutte achter­blijft in Den Haag

Het aangekondigde vertrek van Mark Rutte kan zorgen voor broodnodige vernieuwing in Den Haag. Het is op één punt echter te hopen dat met het einde van een tijdperk niet ook de gave verdwijnt om coalities te smeden in ons versplinterde en gepolariseerde politieke landschap. Rutte slaagde daar dertien jaar lang in. Het is te hopen dat een volgende premier met hetzelfde talent gezegend is, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.