Nieuwe colleges moeten snel woningnood aanpakken

Van alle problemen waar kiezers mee zitten, staat de woningnood op één. Partijen in de gemeenteraden moeten dus haast maken met het vormen van nieuwe colleges, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

Bijna tussen neus en lippen door kondigde het kabinet het einde van de coronacrisis aan. Niet met een op tv uitgezonden persconferentie, maar bij het uitgaan van een vergadering zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dat volgende week de laatste maatregelen vervallen. Mogelijk is het kabinet beducht voor kritiek omdat al twee keer eerder te vroeg is gejuicht en er bij een nieuwe virusvariant toch weer hard moet worden ingegrepen, maar de bijna achteloze aankondiging zegt ook iets over het huidige tijdsgewricht waarin we al weer met heel andere problemen bezig zijn.

Lees ook Gemeenteraad is te belangrijk om niet te gaan stemmen

Los van de oorlog in Oekraïne staat de wooncrisis bovenaan de zorgenlijst bij veel kiezers. Zo’n 300.000 huishoudens zoeken een huis dat er niet is. Jongeren hebben na het afstuderen amper de kans zich ergens te vestigen, echtparen komen na een scheiding in de problemen en voor daklozen is moeilijk een betaalbare woning te vinden. Het kabinet heeft plannen gemaakt om de woningnood het hoofd te bieden. Jaren te laat, maar toch. Het is nu aan gemeenten om een extra stap te zetten. Zij moeten zorgen voor meer betaalbare huizen.

Quote Het is nu aan gemeenten om een extra stap te zetten. Zij moeten zorgen voor meer betaalbare huizen

Dat is de laatste jaren mis gegaan. Te veel gemeenten wilden meer bouwen voor hogere inkomensgroepen. Hoe begrijpelijk het ook is dat gemeenten proberen mensen te trekken die geld te besteden hebben (dat is goed voor de middenstand en voorzieningen in een stad of dorp), als ze dat állemaal doen vissen mensen met minder hoge inkomens achter het net.

Ook zijn veel gemeenten te lang laks geweest met de lokale huurmarkt. Bijvoorbeeld met regels om huizenkopers te verplichten dat zij er ook gaan wonen. Zo kan worden voorkomen dat huurhuizen beleggingsobjecten worden die zorgen voor torenhoge huren, maar die regels zijn slechts mondjesmaat toegepast. Bijkomend gevolg: scholen en ziekenhuizen kunnen soms moeilijk personeel vinden omdat leraren en verpleegkundigen niets betaalbaars in de omgeving kunnen vinden.

De afgelopen dagen konden kiezers hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij mogen nu van politieke partijen verwachten dat ze donderdag direct met elkaar overleggen over de vorming van nieuwe colleges. Want in elke gemeente moet het college nu van het woningtekort topprioriteit maken.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.