Nog altijd is publiciteit nodig om consequenties te trekken na grensoverschrijdend gedrag

Niet vrouwen die zich uitspreken - #MeToo, dit is mij overkomen - noch een mediahetze brengen mannen als Van Drimmelen in de problemen. Hun eigen grensoverschrijdende gedrag is de oorzaak en ze nemen anderen in het kielzog van hun kwalijke gedrag mee, schrijft onze hoofdredacteur Rennie Rijpma.

Frans van Drimmelen heeft zijn lidmaatschap van D66 opgezegd. Het partijbestuur en de partijleider hebben excuses aangeboden. Vanzelf ging dat allemaal niet. Het rapport waarin het grensoverschrijdende gedrag van partijprominent Van Drimmelen werd beschreven, bleef een jaar lang onbesproken. Slechts een deel werd geopenbaard en kennelijk dachten Van Drimmelen en de partijtop tot de publicatie van de Volkskrant van afgelopen zaterdag dat de zaak daarmee wel was afgedaan.

Dat privékwesties vertrouwelijk blijven, is overigens alleszins begrijpelijk. Zelden is er iemand mee geholpen als een liefdesleven op straat ligt. Als er sprake blijkt van grensoverschrijdend gedrag staat de dader er niet fraai op, maar openbaarheid kan ook voor het slachtoffer pijnlijk zijn. Maar het wordt pas echt pijnlijk als grensoverschrijdend gedrag wordt aangetoond, de vaststelling in een bureaula belandt en er geen consequenties aan worden verbonden.

Dan kun je, zoals Van Drimmelen deed, aanvoeren dat een mediahetze je ertoe noodzaakt op te stappen. Of je bent een vent en erkent ruiterlijk dat je gedrag niet door de beugel kon, kan en nooit zal kunnen. Dat je dat meteen had moeten inzien, maar dat je helaas een jaar lang een bord voor je hoofd had. Dat je één collega in het bijzonder daarmee in een hoogst ongemakkelijke, zo niet onveilige situatie bracht en dat je daarmee en passant de ellende ook over jouw partij en de partijleiding uitstortte.

Quote En zo wordt met het vergoelij­ken van het één, de drempel om je hierover uit te spreken voor de ander weer wat verder opgetrok­ken

Van Drimmelen vergoelijkt zijn gedrag. Hij had ‘domme dingen’ gedaan, omdat hij ‘verliefd, verbouwereerd en boos’ was. Iets waar menigeen zich in zal kunnen verplaatsen. En zo wordt met het vergoelijken van het één, de drempel om je hierover uit te spreken voor de ander weer wat verder opgetrokken.

Zoals dat ook gebeurt als te gemakkelijk wordt gesproken over het opstappen van deze partijprominent vanwege een ‘Metoo-kwestie’. Dit gebeurde eerder bij het opstappen van Marc Overmars als technisch directeur bij Ajax en bij het vertrek van Jeroen Rietbergen als bandleider bij The Voice of Holland. Het leidt telkens weer af van waar het werkelijk om gaat. Niet het zich uitspreken van de vrouwen (#Metoo) of een mediahetze leidt tot het opstappen. Deze mannen moesten opstappen vanwege hun eigen grensoverschrijdende gedrag. En het geeft te denken dat ze nog steeds de publiciteit nodig hebben om tot het inzicht te komen dat hun gedrag ontoelaatbaar is.

Wat vind jij?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Inloggen’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.